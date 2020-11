Sturms Sorgenkind hatte wieder was zu feiern

Vor einer Woche hatte Sturm noch ein Festmahl aufgetischt - 3:1-Sieg in Salzburg. Im Vergleich dazu gab es gestern Magerkost. Einen spielerischen Leckerbissen ließ der Krautacker in Liebenau auch gar nicht zu. Kampf und Krampf wurden serviert, das kümmerte die Schwarzen am Ende aber wenig. Die WSG Tirol wurde mit 1:0 niedergerungen und der dritte Sieg innerhalb einer Woche eingefahren.