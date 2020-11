Corona macht Black Friday zu Online-Rabattschlacht

Mobilfunk-Shops haben offen

Weil die Geschäfte derzeit geschlossen bleiben müssen, wird man Handys am Black Friday nur online oder in den Shops der Mobilfunker kaufen können, die ja als „wichtige Infrastruktur“ offenhalten dürfen. „Wir werden Angebote haben, aber nicht, um die Leute ins Geschäft zu locken“, betonte A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm. Die Rabattangebote werde es entweder nur online oder online und im Shop geben. Auch Magenta setzt am Black-Friday-Wochenende in erster Linie auf den Online-Verkauf. Um Kunden im Geschäft nicht zu benachteiligen, seien die Angebote an zwei Tagen auch vor Ort erhältlich, und Rabatte auf das Zubehör gebe es ausschließlich in den Shops. Der Mobilfunker Drei will vom 26. bis 29.11. Zubehör in den Drei-Shops und online zu Spezialpreisen anbieten und hat bereits jetzt eine Weihnachtsaktion laufen.