Corona-Massentests: Planungen im Kanzleramt laufen

Kritik an Plänen des Kanzlers

Kurz hatte am Wochenende Massentests in der Bevölkerung angekündigt, doch der Vorschlag war nicht bei allen auf Begeisterung gestoßen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht vor allem ein Problem bei den Massentests: Dass sie jene, die sich in der Inkubationszeit befinden, nicht erfassen. „Dadurch ergeben sie kein Gesamtbild. Menschen in der Inkubationszeit scheinen falsch negativ auf und liefern erst in zwei bis drei Tagen einen positiven Test“, so die frühere Medizinerin.