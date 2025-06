Schlechte Noten für die grüne Regierungsarbeit

Mehr als die Hälfte findet Gewessler keine gute Wahl

Dass es jetzt eine Regierung ohne Grüne gibt, findet die klare Zustimmung der Bevölkerung: 61 Prozent finden das positiv, nur 29 Prozent vermissen die Grünen. Und es scheint nicht besser zu werden: Eine klare Mehrheit der Österreicher (53 Prozent) hält es für keine gute Idee, dass ausgerechnet Leonore Gewessler neue Grünen-Chefin werden soll. Nur sechs Prozent meinen, dass die Grünen mit ihr an der Spitze „auf jeden Fall“ attraktiver würden – also nicht einmal die Grün-Wähler setzen viel Hoffnung in Gewessler.