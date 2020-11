Massentests: SPÖ ortet „Blindflug“, NEOS dafür

FPÖ ortet „Isolationshaft“ und „Zwangstestungen“

Deftig reagierte die FPÖ auf den Auftritt von Kurz in der „Pressestunde“: „Zuerst steckt ÖVP-Kanzler Kurz die Österreicher in ,Isolationshaft‘, dann sollen zwangsweise verordnete Massentestungen folgen, die dann relativ nahtlos in die Zwangsimpfung der Bevölkerung übergehen sollen“, meinte die blaue Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch in einer Aussendung.