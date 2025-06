Diskutieren mit Schett & Ofner und Tennis schauen!

Das wird ein Schmankerl für alle Tennis-Fans! Der nächste „Krone“-Sportstammtisch steigt in Kooperation mit OMNi-BiOTiC®️ am 23. Juli ab 10.30 Uhr im Rahmen der Generali Open in Kitzbühel. Sie können dabei sein: Diskutieren Sie mit Ex-Weltklassespielerin Barbara Schett, Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner (so es der Spielplan zulässt), und Mikrobiom-Wissenschaftlerin, Ex-Triathletin und OMNi-BiOTiC®️-Produktentwicklerin Simone Kumhofer und gönnen Sie sich danach einen ganzen Spiel-Tag im Center-Court-Stadion (siehe Gewinnspielformular unten)!