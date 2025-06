Vor dem Abflug erwartet Vonbank noch wichtige Wahl

„Das wird richtig britisches Golf“, hatte Ländle-Profi Michael Vonbank gesagt, als feststand, dass er nach seinem Sieg beim Regional Qualifying-Turnier für die „153th The Open Championship“ – auch bekannt als „British Open“- in der finalen Quali-Runde am 1. Juli im West Lancashire Golf Club nahe Liverpools auf 36 Löchern um ein Ticket beim vierten Major-Event des Jahres antreten wird. Doch wie bereitet sich der Klostertaler, der im Winter als stellvertretender Skischulleiter in der Silvretta Montafon arbeitet, auf den direkt an der irischen See gelegenen Links-Kurs, vor?