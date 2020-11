SPÖ: „Massentests müssten wiederholt werden“

Das Problem an den von Kurz angekündigten Antigen-Massentests sei es, dass sie jene, die sich in der Inkubationszeit befinden, nicht erfassen. „Dadurch ergeben sie kein Gesamtbild. Menschen in der Inkubationszeit scheinen falsch negativ auf und liefern erst in zwei bis drei Tagen einen positiven Test.“ Daher müssten Massentest nach fünf bis zehn Tagen mindestens einmal wiederholt werden, so Rendi-Wagner. Am besten wäre es, wenn man sie in regelmäßigen Abständen mache. „Das wäre möglich, aber ich erkenne keine Strategie in den Ankündigungen des Kanzlers. Ich hoffe, dass es nicht nur eine mediale Ankündigung war, denn die Menschen erwarten sich jetzt, dass sie getestet werden.“