Corona-Weltspitze | Weihnachts-Hoffnung

Weltweit an der Corona-Spitze. Vieles wusste man schon, gestern am späten Nachmittag ließ das „Corona-Quartett“ Kurz-Kogler-Anschober-Nehammer endgültig die Katze(n) aus dem Sack: Ab Dienstag kommender Woche wird Österreich in einen Corona-Lockdown versetzt, der jenem aus dem Frühling stark ähnelt - unter freilich viel dramatischeren Voraussetzungen als damals. Denn gestern setzte sich Österreich international auf einen ersten Platz, den wir uns allesamt wahrlich nicht gewünscht haben: Im Sieben-Tage-Schnitt liegt unser Land mit 831 Neuinfektionen auf eine Million Einwohner derzeit an der unrühmlichen Spitze - weltweit! Davon müssen wir uns mit aller Kraft wegbewegen.