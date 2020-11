Cup-Wunder in Allerheiligen blieb aus

So musste nach torlosen 90 Minuten die Verlängerung eine Entscheidung bringen, wer in der nächsten Runde die „Eurofighter“ des WAC fordert. Und schließlich war es ein Ehemaliger eines Steirer-Klubs, der Allerheiligens Schicksal besiegelte: Patrick Schagerl, einst für Kapfenberg in der Zweiten Liga aktiv, nahm sich in Minute 117 ein Herz und traf aus rund 18 Metern ins lange Eck. Und ins Herz von Allerheiligen. Für den steirischen Amateurklub, der aufgrund des Lockdowns nicht mehr spielen und trainieren darf, begann nur Minuten später der verfrühte „Zwangsurlaub“.