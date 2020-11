Tarnen und Täuschen bei Projekt Kunstdepot

Kritik an Managementqualitäten

Friedrich Pammer, Direktor des LRH, stellt fest: „Es handelt sich hier um die Top-Ebene des Managements des Landes. Wenn ich hier einen Projektauftrag bekomme und ihn nicht ausführen will, muss ich reagieren. Dass das nicht passiert ist, zeigt Schwächen.“ Außerdem sei es erstaunlich, dass auch wichtige Entscheidungen nicht schriftlich dokumentiert wurden. Der saloppe Umgang mit Informationen zeigt sich auch darin, dass LH Stelzer von Kräter nach diesen Vorgängen nur am Rande einer Veranstaltung informiert wurde, dass es „in der Abwicklung des Museumsdepots Probleme“ gäbe. Der volle Umfang der Ereignisse wurde, wie die „Krone“ berichtete, Stelzer erst fast ein halbes Jahr später zur Kenntnis gebracht. Er stoppte die Ausgaben.