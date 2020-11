„Wir waren naiv“: Die Kehrseiten sozialer Medien

Das alles setze Dopamin frei, Menschen würden sich in einer ständigen Belohnungsspirale befinden. Das führe zu einer „falschen, brüchigen Popularität“. Social Media fungiere heutzutage „als digitaler Schnuller“. Und so tummeln sich Klimaleugner, Coronaskeptiker und Sympathisanten radikaler Bewegungen in ihren eigenen Bubbles, die für Menschen mit anderen Interessen überhaupt nicht mehr sichtbar seien. Schließlich seien Algorithmen „Meinungen, die in einen Code eingebettet sind“. Je nachdem, wer an den Schalthebeln sitze, könne sich diesen Umstand zunutze machen. „Stellen Sie sich vor, sie schauen auf Wikipedia und sehen etwas komplett anderes, als ihre Freunde“, versucht ein Aktivist an einer Stelle die Inhalte in Timelines Sozialer Netzwerke zu beschreiben. So seien Algorithmen für die Polarisierung von Gesellschaften verantwortlich. Dass diese Polarisierung auch offline weitergeht, arbeitet Cynthia M. Wong von Human Rights Watch heraus: „Das führt offline oft zu wirklichen Schäden, weil die öffentliche Meinung manipuliert wird“, nimmt sie Bezug auf zahlreiche Protestbewegungen von Frankreich bis Myanmar. Das Fazit nach 90 Minuten? „Die Demokratie erlebt eine Vertrauenskrise. Wir brauchen wieder ein gemeinsames Verständnis von Realität.“