Canon PowerShot ZOOM: Ferngucker im krone.at-Test

Kaum kreativer Spielraum

Letztere stellt dann auch die einzige Möglichkeit dar, aktiv und kreativ in den Aufnahmeprozess einzugreifen - allerdings eben nur über den Umweg ins Menü. In der Praxis erweist sich die PowerShot Zoom demnach als das, was man gemeinhin als „Gucki-Drucki-Kamera“ bezeichnet. Sprich: Um die Dinge so einfach wie möglich zu gestalten, beschränkt sich das Betätigungsfeld des Fotografen auf das Drücken des Auslösers und der Zoom-Taste. Den Rest erledigt die Kamera vollautomatisch. Neben einem hohen Maß an Einfachheit in der Bedienung birgt dies vor allem Vorteile in puncto Geschwindigkeit.