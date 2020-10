Berg-Karabach: Kämpfe dauern trotz Waffenruhe an

Aserbaidschan und Armenien werfen sich im Konflikt um die südkaukasische Region Berg-Karabach gegenseitig Verstöße gegen die kürzlich vereinbarte Waffenruhe vor. So teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku am Montag mit, dass seine Soldaten in dem Dorf Safiyan beschossen worden seien. Die Behörden in Berg-Karabach wiesen das zurück. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan warf Baku gezielte „Desinformation“ vor.