Gegner fassungslos! Wildes Aus für Tennis-Ass

Vom Publikum wurde Medwedew gefeiert und aufgemuntert. Er bedankte sich und formte ein Herz mit seinen Händen. Am Ende half aber auch das nicht. Bonzi nutzte seinen zweiten Matchball und Medwedew zerschmetterte auf der Stelle seinen Schläger. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, gab sich sein Gegenspieler fassungslos.