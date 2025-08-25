Gegner fassungslos! Wildes Aus für Tennis-Ass

Tennis-Ass Daniil Medwedew hat sich gegen den Franzosen Benjamin Bonzi schon in der ersten Runde der US Open geschlagen geben müssen. Doch der Russe verabschiedete sich keineswegs still und heimlich. Sein Gegner zeigt sich fassungslos: „So etwas habe ich noch nie erlebt!“
Die nächste herbe Enttäuschung für Medwedew! Auch bei den US-Open kommt das Tennis-Ass nicht über die erste Runde hinaus. Gegen Benjamin Bonzi musste der frühere Weltranglistenerste schon nach fünf Sätzen die Segel streichen. Doch sein Aus gegen den Franzosen wurde von wilden Szenen begleitet.
Beim ersten Matchball von Bonzi begannen kuriose Szenen. Zunächst landete ein Aufschlag des Franzosen im Netz – ein Fotograf lief allerdings auf den Platz und Schiedsrichter Greg Allensworth sprach dem Underdog einen neuen ersten Aufschlag zu.
Medwedew verliert die Fassung
Eine Entscheidung, mit der sich Medwedew nicht anfreunden konnte. Der Russe stachelte das Publikum auf, Buhrufe waren zu hören, während das Tennis-Ass heftig mit dem Unparteiischen diskutierte. Schließlich fragte er Allensworth, ob dieser „ein Mann“ sei.
Vom Publikum wurde Medwedew gefeiert und aufgemuntert. Er bedankte sich und formte ein Herz mit seinen Händen. Am Ende half aber auch das nicht. Bonzi nutzte seinen zweiten Matchball und Medwedew zerschmetterte auf der Stelle seinen Schläger. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, gab sich sein Gegenspieler fassungslos.
