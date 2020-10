Überfall auf Tankstelle: Täter auf der Flucht

Ein vorerst unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag versucht, eine Tankstelle in Klagenfurt zu überfallen. Laut Polizei trat der Mann kurz vor 1 Uhr in den Verkaufsraum, zielte mit seinem ausgestreckten Arm auf einen 59-jährigen Angestellten und forderte Bargeld. Der Angestellte betätigte den Alarmknopf, woraufhin der Täter flüchtete.