Impfstudien-Teilnehmer stirbt an Corona-Infektion

Ein Teilnehmer einer Corona-Impfstoffstudie des Pharmakonzerns AstraZeneca ist in Brasilien an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Der freiwillige Proband erhielt laut Bloomberg ein Placebo anstatt des echten Impfstoffes. In einer Stellungnahme der Oxford University, die an der Entwicklung des Impfstoffs beteiligt ist, heißt es: „Nach sorgfältiger Prüfung des Falls in Brasilien gibt es keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der klinischen Studie.“ Das Testprogramm werde nach Rücksprache mit den brasilianischen Behörden und der Universität von São Paulo fortgesetzt.