Russland lässt zweiten Corona-Impfstoff zu

Noch kein Impfstoff am Markt

Die weltweite Suche bzw. Entwicklung eines Impfstoffes laufen auf Hochtouren, bislang aber ist noch kein Corona-Impfstoff auf dem Markt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO befinden sich gegenwärtig mehr als 40 Projekte in der klinischen Erprobung am Menschen.