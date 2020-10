Dutzende Fälle in Klagenfurter Pflegeheim

In dem Pflegeheim in Klagenfurt, in dem vergangene Woche 17 Bewohner und 10 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden gibt es jetzt 47 weitere bestätigte Fälle. Es handelt sich um 42 Bewohner und fünf Mitarbeiter. Sie alle wurden bereits abgesondert. Weitere Testergebisse werden in den kommenden Tagen erwartet.