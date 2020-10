Steger: „Man muss wissen, wann es vorbei ist“

Es sind deutliche Worte, die Norbert Steger, Ex-FPÖ-Vizekanzler (1983 - 1987), heute Anwalt und ORF-Stiftungsrat, parat hat: „Die Bundes-FPÖ hat sich nicht in Wien engagiert. Man hat abgewartet - und damit das Wahldebakel mitverschuldet.“ Er geht aber auch auf die aktuelle Chataffäre ein. „Da habe ich einen Streifschuss erhalten“, sagt er und lacht. Gemeint sind Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (Ibiza und Co - es geht um Postenschacher und Gesetzeskauf unter Türkis-Blau), in dem auch ORF-Posten thematisiert wurden und Stegers Name fällt.