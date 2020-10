FPÖ/Strache: Kopfschütteln um peinliche Chats

„Norbert hat mir zugesichert, mich in einen Aufsichtsrat zu entsenden ...“

Am 23. Jänner 2018 - die FPÖ befand sich bereits in der türkis-blauen Koalition - erinnerte Stieglitz dann Strache an offenbar gemachte Zusagen: „Zuletzt hat mir Norbert in einer persönlichen Besprechung zugesichert, mich in einen Aufsichtsrat zu entsenden. So wie von uns - Norbert, Dir und mir - im Sommer besprochen und geplant. Weißt Du schon näheres (sic)? Bitte sprich mit ihm mal.“ Nach weiterer Nachfrage antwortete Strache: „Ja, werde mit ihm reden. Kontaktiere du ihn auch!“ Am 2. März 2018 wurde Stieglitz zum Asfinag-Aufsichtsrat bestellt.