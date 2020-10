Strache: „Nach der ÖVP größten Zuwachs geschafft“

Kreditzusage soll Expansion nach Oberösterreich sicherstellen

Auch in Oberösterreich sehe man eine Zukunft: Durch die Kreditzusage eines Unternehmers will das Team HC zunächst in die Wahlvorbereitung gehen und schließlich bei den Landtagswahlen im September 2021 mitmischen. Man habe aber nicht den Anspruch, Abgeordnete von anderen Parteien abzuwerben. Jeder sei „eingeladen, der seinen Beitrag leisten will, wir werden aber keinen Aufruf leisten“, so Strache.