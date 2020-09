Gewessler färbt Asfinag-Aufsichtsrat um

Gewessler für Frau als Vorsitzende

„Ich freue mich sehr, dass wir so kompetente und vielfältige Kandidaten für ein Mandat im Aufsichtsrat gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, sie werden ihre umfassenden Fähigkeiten in den nächsten Jahren intensiv einbringen“, so Gewessler laut Aussendung. Der Aufsichtsrat wird in der nächsten Sitzung über den Vorsitz entscheiden. Laut „Kurier“ wünscht sich Gewessler eine Frau als Vorsitzende.