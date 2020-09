Paris: Messerattacken vor Ex-„Charlie Hebdo“-Büro

Zwei Verdächtige in Haft

Ein Großeinsatz wurde ausgelöst und der Bereich um den Tatort von den Einsatzkräften komplett abgesperrt. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf in der Nähe der Place de la Bastille, rund einen Kilometer entfernt vom Tatort, festgenommen, ein zweiter, wie am Nachmittag bekannt wurde, im Bereich der U-Bahn-Station Richard Lenoir. Bei Letzterem wurde auch ein Beil gefunden. Zunächst hatte es geheißen, ein Mann sei in Haft, ein zweiter Täter auf der Flucht, dann wieder, dass es sich wohl nur um einen Gesuchten handeln dürfte.