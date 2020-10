Viele Gemeinden kämpfen mit Mobilfunkanbindung

„Bei mir daheim gibt es in der Küche einen Bereich, in dem man telefonieren kann – und auf der Straße funktioniert es“, bringt es Josef Reingruber (VP), Bürgermeister in Haibach/M., auf den Punkt, mit welchen Problemen er und Gemeindemitglieder seit Jahren zu kämpfen haben. Auch in den Nachbargemeinden Alberndorf, Altenberg, Hellmonsödt und Ottenschlag im Mühlkreis ist es nicht besser. „Insgesamt sind rund 1000 Einwohner davon betroffen. Dazu zählt auch die Schule, der Bauhof, Gasthäuser und die Feuerwehr in Haibach und Wintersdorf“, weiß Reingruber.