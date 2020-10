Zwei 17-jährige „Zuhälter“ als Räuber überführt

Ein 38-jähriger Mühlviertler kam am Donnerstag kurz vor 2 Uhr mit drei Jugendlichen auf einer Tankstelle in der Dinghoferstraße in Linz ins Gespräch. Nachdem er dann das Objekt verlassen hatte, folgten ihm die anderen. Das Mädchen der Dreiergruppe machte dem Mann eindeutige Angebote, auf welche dieser aber nicht einging. Plötzlich schlug zumindest ein Jugendlicher dem Opfer mehrfach ins Gesicht und als dieses am Boden lag, durchwühlten sie die Hosentaschen und stahlen das Handy und die Brieftasche.