Vorarlberger sammeln mehr Elektromüll als Wiener

EU-Quoten immer schwieriger zu erreichen

Das Erfüllen der EU-Quoten werde immer schwieriger, wurde in der Pressekonferenz betont. Die Lebensdauer von vielen Elektroaltgeräten, zu denen beispielsweise auch Photovoltaik-Module gehören, liege deutlich höher als die derzeit für die Quotenberechnung herangezogene durchschnittlich in Verkehr gebrachte Masse der vorangegangenen drei Jahre. Lithium-Ionen-Akkus etwa hielten zwischen fünf und sieben Jahren. Hier hofft man auf Änderungen bei der Berechnungsmethode in Brüssel, zumal wohl auch die anderen Länder die Vorgaben schwer erfüllen können. Österreich liege mit den skandinavischen Ländern im Spitzenfeld, wurde heute betont. An ein Pfandsystem ist in Österreich derzeit nicht gedacht. Es sei zwar noch immer eine Option, man setze aber auf Öffentlichkeitsarbeit und warte auf Lösungen, die von der EU-Kommission angedacht werden, denn es wäre wohl nur europaweit sinnvoll, so Holzer.