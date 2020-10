Konferenz-App Zoom will zur Event-Plattform werden

Zoom will sich nicht länger auf die Rolle des Anbieters einer Videokonferenz-App beschränken. Auf der virtuellen Anwender-Konferenz Zoomtopia 2020 kündigte das kalifornische Start-up unter anderem den Aufbau einer eigenen Event-Plattform an, auf der Nutzer ihre Inhalte auch vermarkten können. Zudem will Zoom in die Videokonferenz-App Anwendungen von Drittanbietern („Zapps“) wie Dropbox integrieren, um so zu einer vollwertigen Kollaborations-Plattform aufzusteigen.