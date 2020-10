Landeshauptmann Wallner in Quarantäne

Wallners Ergebnis soll am Dienstag vorliegen

Wallner wurde als Kontaktperson vom Infektionsteam kontaktiert und aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Er wurde auch gleich am Nachmittag einem PCR-Test unterzogen. Im Landhaus wurde für alle Sitzungsteilnehmer eine Teststation eingerichtet. Die Ergebnisse sollen am Dienstag vorliegen. Auch Mitarbeiter der Stadt Bregenz müssen nun auf das Coronavirus getestet werden.