Nun auch zwei Corona-Fälle im Vorarlberger Landtag

Teststraße für Landtagsabgeordnete

Als Reaktion auf die beiden Infektionen wurde noch am Montag eine Teststraße im Landhaus eingerichtet. Regierungsmitglieder, Landtagsabgeordnete und deren engste Mitarbeiter können sich dort testen lassen, die Ergebnisse sollen bereits am nächsten Tag vorliegen. Auf diese Weise soll das reibungslose Weiterlaufen der Regierungsgeschäfte gewährleistet werden. Michael Ritsch und Elke Zimmermann haben sich unterdessen in Quarantäne begeben.