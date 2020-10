Schummeln ist mit dieser App nicht mehr möglich!

Die Mathe-App „Letto“ wurde von HTL-Lehrern zum Lernen und Prüfen entwickelt. „Wir wollten die App im März am Schulserver installieren“, sagt Raimund Nimmervoll, Elektroniklehrer in der HTL Leonding. Der Lockdown funkte dazwischen. Jetzt im neuen Schuljahr ist es soweit: „Die App ist am Server, wir sind gerade in der Einführungsphase.“