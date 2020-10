WHO: Erstmals 100.000 Neuinfektionen an einem Tag

Höchste Warnstufe in Frankreich

In Frankreich hat die Regierung bereits in mehreren Großstädten die höchste Corona-Warnstufe verhängt - darunter Paris, Lyon und Marseille. In Italien ist man wegen eines steilen Anstiegs der Infektionskurve in dieser Woche mit zuletzt 4500 Neuinfektionen besorgt. Die Niederlande meldeten zuletzt sogar 5831 Neuinfektionen und damit noch einmal um 800 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen steigt schnell.