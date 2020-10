Gesundheitssysteme in Europa geraten unter Druck

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in ganz Europa wieder deutlich an. Vielerorts sind die Intensivstationen von Krankenhäusern bereits am Limit. Regierungen verhängen strengere Maßnahmen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Ein Überblick über die Entwicklung in der vergangenen Woche in wichtigen Ländern: