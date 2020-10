1131 neue Corona-Infektionsfälle in Österreich

Rekord an neuen Fällen in Niederösterreich

In Wien wurden mit 392 neuen Fällen wieder die meisten Neuinfektionen verzeichnet. In Niederösterreich wurden 223 neue Fälle registriert, so viele wie noch nie zuvor in dem Bundesland. Oberösterreich meldete 163, Tirol 116 neue Covid-Fälle. Die Neuinfektionen verteilen sich auf die übrigen Bundesländer wie folgt: Steiermark (90), Salzburg (58), Vorarlberg (39), Kärnten (27) und Burgenland (23).