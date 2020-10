Tschechien: Vom Musterschüler zum Sorgenkind

Ein Rekord jagt derzeit den nächsten, was die Corona-Zahlen in Tschechien betrifft. Das 10,7-Millionen-Einwohner-Land hatte am Mittwoch 5335 Neuinfektionen verzeichnet - beinahe 1000 mehr als am Tag davor. In Österreich sind es zum Vergleich „nur“ gut 1200 Infektionen bei 8,8 Millionen Einwohnern.