Kulturfestival wird gestärkt

Nach großen Kulturveranstaltungen wie den Seefestspielen Mörbisch oder dem Festival j:opera wird nun auch der Güssinger Kultursommer in die Kulturbetriebe Burgenland eingegliedert. Als Kulturreferent ist es das erklärte Ziel von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, große Kulturveranstalter und Festivals unter einer einheitliche Marke zu bündeln. „Ich freue mich, dass wir eine so renommierte Veranstaltung, die auch für den Tourismus in der Region wertvoll ist, gewinnen konnten“, so Doskozil.