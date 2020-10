Corona: Facebook, Twitter löschen Trump-Postings

Der mit Corona infizierte Trump hatte am Montag erklärt, dass er das Virus nun „verstanden“ habe, und die Amerikaner schließlich dazu aufgerufen, keine Angst mehr davor zu haben. In den USA sind seit Beginn der Pandemie mehr als 210.000 Menschen nach einer Infektion gestorben, in absoluten Zahlen mehr als in jedem anderen Land der Welt. Auf Grippe wurden während der Saison 2019/20 in den USA rund 22.000 Todesfälle zurückgeführt.