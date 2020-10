Trump auf Stimmenfang mit seiner Corona-Erkrankung

Mehr als 210.000 Tote in den USA, Zehntausende Neuinfektionen jeden Tag, Millionen Arbeitslose, die Wirtschaft in der Krise - und dann hat Donald Trump diese Empfehlung an seine Landsleute: „Haben Sie keine Angst vor Covid!“, verkündet der US-Präsident via Twitter und in einem noch am Montagabend nach seiner Entlassung aus dem Militärkrankenhaus auf dem Balkon des Weißen Hauses aufgenommenen Video (siehe oben): „Lassen Sie es nicht Ihr Leben dominieren!“ Die Angehörigen der Opfer der Pandemie dürften das als Affront empfinden.