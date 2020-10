Werbung am Smart-TV ist „unzumutbare Belästigung“

Immerhin äußern zahlreiche TV-Käufer Kritik an der Vorgehensweise - in sozialen Medien ebenso wie in Samsungs offiziellen Foren. Dort schreibt ein User: „Das ist nicht akzeptabel. Hört auf damit, Samsung!“ Ein anderer fordert: „Das muss jetzt aufhören! Es wird mit jedem Monat aggressiver!“ Auf Twitter und Reddit tauschen die Nutzer Tipps aus, wie man die Reklame am einfachsten los wird: Da werden Internetadressen im Router blockiert und alternative DNS-Anbieter mit Werbeblocker ins Spiel gebracht, weil die lästige Werbung mit Bordmitteln schlicht nicht in den Griff zu kriegen ist.