Treffen Sie Fußball-Legende Ronaldinho live!

Ja, richtig gelesen. Ronaldinho beehrt den rot-weiß-roten Boden, wird in Schwechat seine (immer noch) vorhandenen Ballkünste präsentieren. In einem sechssekündigen Video kündigte der mittlerweile 45-jährige „Zauberer“ an, dass er seine Magie nach Schwechat bringen wird. „Ich freue mich darauf.“ Surfer-Gruß – der legendäre Jubel des Hochgeschwindigkeits-Dribblers – inklusive. Am 9. August wird „Ronny“ bei einem Charity-Match an seine Gegner Gurkerln verteilen, einen Tag später gibt’s ein Freistoßtraining mit dem ehemaligen Spielmacher.