Die Freude am Sport beflügelt City-Outlet

Im August verzeichnete City-Outlet ein Umsatzplus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Die eineinhalb Monate, in denen wir geschlossen hatten, können wir aber nicht aufholen“, sagt Dominic Zimmer. Der 30-Jährige führt gemeinsam mit seinem Vater Klaus und Peter Koch den Mode- und Sportartikel-Händler, bei dem in Pasching alle Fäden zusammenlaufen. Hier, in unmittelbarer Nähe zum Einkaufstempel PlusCity, ist nicht nur die City-Outlet-Zentrale beheimatet, sondern auch das größte Geschäft des Unternehmens - mit rund 4000 Quadratmetern Verkaufsfläche.