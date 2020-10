Gefahr Heizen: Jährlich 10 Millionen Euro Schaden

Asche bis zu 72 Stunden brennbar

Vor allem beim Umgang mit der Asche kommt es immer wieder zu Unachtsamkeiten. „Viele wissen nicht, dass Glutstücke in der Asche sehr gut isoliert werden und sogar bis zu 72 Stunden brennbar sind. Deswegen nie in einem Karton oder Plastiksack entsorgen“, erklärt Schwabegger. Laut den BVS-Experten sind Wärmegeräte jährlich für 10 bis 15 Prozent aller Brandunfälle verantwortlich. „Im urbanen Raum ist es ein bisschen weniger, aber gerade am Land wird noch viel mit Holz geheizt“, so Schwabegger. In Oberösterreich konnten 2019 genau 187 Brände auf die Zündquelle Wärmegeräte zurückgeführt werden. Der verursachte Schaden beträgt in Oberösterreich jährlich zehn Millionen Euro.