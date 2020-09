Tätowiererin verklagt Macher von Wrestling-Game

Take-Two hat Erfahrung mit Tätowierern

Nun geht der Streit zwischen Alexander und der WWE in eine neue Runde, in die auch Take-Two hineingezogen wird. Der Spiele-Publisher dürfte dem Prozess aber gelassen entgegensehen: Er war erst vor einigen Monaten schon einmal von einem Tätowierer verklagt worden, damals ging es um die Körperkunst des Basketball-Stars LeBron James im Basketball-Simulator „NBA 2K“. Das zuständige Gericht in Manhatten wies die Klage damals mit der Begründung ab, als Tätowierer müsse man damit rechnen, dass die eigenen Werke auf dem Körper eines Profi-Sportlers in TV-Übertragungen und anderen digitalen Kanälen zu sehen sein könnten.