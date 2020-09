Besucher einer Firmung in St. Georgen gewarnt

Weil die exakte Erhebung der Kontaktpersonen nicht möglich ist, startet die Landessanitätsdirektion Salzburg einen öffentlichen Aufruf. Es geht dabei um eine Messe in der Pfarrkirche in St. Georgen bei Salzburg am Samstag, 26. September, und ein Lokal in Eggelsberg (OÖ), ebenfalls am 26. September. Personen, die sich dort aufgehalten haben, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten. Sie könnten sich bei einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, angesteckt haben.