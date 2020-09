Eiserner Wille macht’s möglich

Die Tortur hat sich ausgezahlt. Im Juli dockte er bei Nachzügler Hallwang in der Salzburger Liga an. Und seither läuft’s! Sechs Tore erzielte Pagitsch bisher. Zuletzt steuerte er Tor und Assist beim 3:1 gegen Siezenheim bei. Coach Schöberl weiß, was er an seinem Stürmer hat. „Ich kannte Julian schon im Nachwuchs, wollte ihn unbedingt haben.“ Der Erfolg gibt ihm recht, liegt’s doch nur an seinem Team, das Titelfavorit Eugendorf nicht schon enteilt ist.