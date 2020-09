Mann stahl Wienerin Handtasche aus Einkaufswagen

Die Wienerin war am Montagvormittag in einem Supermarkt in Zell am See einkaufen. Während sie ihre Einkäufe auf dem Parkplatz in ihrem Auto verstaute, ließ sie ihre Tasche mit Geldbörse darin im Einkausfwagen stehen. Sofort schlug der Unbekannte zu und riss sich die Tasche unter den Nagel. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, war es bereits zu spät. Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.