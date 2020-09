Drängelnder Fahranfänger auf Autobahn geblitzt

Ebenfalls zu schnell unterwegs war ein Pkw-Lenker (28) am Samstag im Baustellenbereich auf der Westautobahn bei der Abfahrt Messezentrum. In dem mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern beschränkten Bereich raste der 28-Jährige mit 125 Stundenkilometern. Als Rechtfertigung gab der Lenker an die Beschilderung übersehen zu haben. Ihm droht ein Führerscheinentzugsverfahren.