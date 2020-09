Klagenfurt besiegt Young Violets nach irrem Finish

Was für ein Spektakel: Der SK Austria Klagenfurt hat sich in der 2. Liga nach einem kuriosen Spiel vom vermeintlichen Hauptkonkurrenten Wacker Innsbruck ein wenig abgesetzt! Während die Kärntner am Freitagabend einen mit späten Toren erarbeiteten 3:2-Heimsieg über die Young Violets holten, mussten sich die Tiroler beim FC Liefering mit 0:2 geschlagen geben.