IT-Riese Google feiert Filmikone Romy Schneider

Ihre Paraderolle hatte Schneider in den Fünfzigern als Kaiserin „Sissi“, in deren Rolle sie in drei Spielfilmen zu sehen war. Ende der Fünfziger zog es Schneider nach Frankreich, wo sie in den Folgejahren mit einigen der weltbesten Regisseure zusammenarbeitete und als Charakterdarstellerin des internationalen Kinos bekannt wurde.