Hamas veröffentlichte emotionales Geisel-Video

Seit 202 Tagen in Gefangenschaft

„Ich befinde mich seit 202 Tagen in der Gefangenschaft der Hamas“, so der 47-jährige Miran in dem Video. Die Situation sei schwierig, „es gibt viele Bomben“. Es sei an der Zeit, eine Vereinbarung zur Freilassung der Hamas-Geiseln zu schließen. „Protestiert weiter, damit es jetzt eine Einigung gibt.“